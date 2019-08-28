Обвал дома в Дрогобыче: прокуратура открыла дело на местных чиновников

Расследование начато по факту злоупотребления служебным положением.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета и коммунального предприятия.

При этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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Отмечается, что соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены Дрогобычской местной прокуратурой.

Ранее полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

Указанные уголовные производства объединены в одно.

Как сообщал УНИАН, ночью 28 августа в четырехэтажном жилом доме на ул. Грушевского, 101 в городе Дрогобыче (Львовская область) произошел взрыв. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж, 2 человека погибли, по меньшей мере 7 пострадавших, среди них есть дети.

Под завалами дома в Дрогобыче могут находиться еще шесть человек.