Под Львовом в страшной аварии столкнулись четыре легковушки – двое погибших, шестеро раненых

Среди пострадавших - дети 2007 и 2016 годов рождения.

В горном районе на Львовщине в результате столкновения четырех легковых автомобилей на месте происшествия погибли двое людей, еще шестеро, среди которых двое детей, с травмами госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа, около 23:05, на автодороге «Киев - Чоп», вблизи пгт. с. Верхнее Синевидное Сколевского района.

Как отмечается в сообщении, 41-летний водитель автомобиля Voikswagen Polo, двигаясь в направлении Киева, остановился, пропуская впереди транспортное средство, осуществлял поворот налево на АЗС. Позади него остановился автомобиль Skoda Super B под управлением 21-летнего жителя г. Мукачево и в это время в заднюю часть автомобиля Skoda въехала иномарка Audi Q7 под управлением 40-летнего местного жителя. От удара Skoda инерционным движением столкнулась с автомобилем Voikswagen, который стоял впереди.

После удара Audi Q7 развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 50-летнего киевлянина.

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Daewoo. Шесть человек, в том числе двое детей 2007 и 2016 годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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