В Херсоне чихуахуа помешала своему хозяину повеситься

По словам медиков, мужчину спасли в последний момент, он почти задохнулся.

В Херсоне собака спасла от смерти своего владельца, который пытался покончить с собой.

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Как сообщает местный сайт «Херсонці», в квартире на улице Карбышева произошла ссора между супружеской парой. В дальнейшем жена ушла спать, а ее 37-летний муж в два часа ночи предпринял попытку повеситься на балконе.

Тогда домашний питомец пары – крохотная собака породы чихуахуа, разбудил хозяку и привлек ее внимание к балкону. Женщина обнаружила своего мужа в петле и оказала ему помощь.

На место прибыла «скорая», пострадавшего госпитализировали. По словам медиков, мужчину спасли в последний момент, он почти задохнулся.

Напомним, на Ровенщине 23 августа женщина, которая находится на психиатрическом учете, задушила мужа, потом отрезала голову и пыталась расчленить тело