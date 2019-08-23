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На Львовщине 29-летний парень повесился в день рождения из-за долгов

20:26, 23 августа 2019
Происшествия
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Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители.

Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом. 

Парень два года проработал на школьной котельне. Там его и нашли повешенным колеги.

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Теги: #Львовщинапогода во Львове