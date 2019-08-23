На Львовщине 29-летний парень повесился в день рождения из-за долгов
20:26, 23 августа 2019Происшествия
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В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители.
Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом / скриншот
На Львовщине парень, который страдал игровой зависимостью, повесился в день своего рождения.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители.
Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом.
Парень два года проработал на школьной котельне. Там его и нашли повешенным колеги.
29-летний парень повесился из-за долгов в день своего рождения
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