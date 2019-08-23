На Львовщине 29-летний парень повесился в день рождения из-за долгов

В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители.

На Львовщине парень, который страдал игровой зависимостью, повесился в день своего рождения.

Читайте такжеВ Киеве в озере нашли тело 21-летнего юноши

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители.

Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом.

Парень два года проработал на школьной котельне. Там его и нашли повешенным колеги.