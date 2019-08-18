На Лесном массиве в Киеве пьянство двух братьев закончилась убийством: старший зарезал младшего

Осознав содеянное, 55-летний мужчина сам позвонил в полицию.

На Лесном массиве города Киева днем в воскресенье, 18 августа, в одном из частных домов во время пьяной ссоры был зарезан человек.

Об этом сообщают ВартовіЕспресо.

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Убийство произошло на улице Милютенко в Деснянском районе столицы. 55-летний мужчина убил своего младшему брату, которому было 50 лет.

Когда же он понял, что натворил, то сам позвонил в Национальную полицию и сообщил о преступлении. Медикам, которые прибыли на место, оставалось лишь констатировать смерть.

Также по адресу прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и эксперты. Следователи должны установить все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Соломенском районе столицы мужчина убил свою жену и пытался наложить на себя руки, но его сумели спасти медики.