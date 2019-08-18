На Сумщине мужчина устроил стрельбу в кафе, ранен один человек

Полиция открыла уголовное производство. Правонарушителя задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В ночь с 17 на 18 августа в одном из кафе г. Ахтырка Сумской области между посетителями заведения произошел конфликт, во время которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов, одна из пуль попала в его оппонента.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле, однако полицейские установили его местонахождение и задержали.

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Правонарушитель оказался 24-летним жителем Киева. Он приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

Тем временем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью раненого мужчины ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в Днепре помощник начальника полиции в Запорожской области совершил тройное дорожно-транспортное происшествие и скрылся. Впоследствии автомобиль правонарушителя был обнаружен, а водитель - задержан.