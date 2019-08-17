В июле в отель "Токио Стар", где сгорели 8 человек, не пустили проверку ГСЧС

Об этом был составлен акт о недопуске для информирования соответствующих органов и инстанций.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям планировали в июле проверить одесский отель «Токио Стар», в котором произошел пожар, но представитель ГСЧС не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.

Об этом заявил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев на брифинге в Киеве.

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«Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в этом году было запланировано проведение в июле проверки указанного отеля. Но вместе с тем, что владелец поменял форму собственности, наш представитель, работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не был допущен", - сказал Афанасьев.

Он добавил, что об этом был составлен акт о недопуске для информирования соответствующих органов и инстанций.

Кроме того, по словам Афанасьева, по состоянию на 10:00 причины пожара еще выясняются.

При этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук отметил, что очаг пожара был на втором этаже отеля.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали – 10, спасены – 7, эвакуировано – 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находилось 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев за пожара в Одессе.