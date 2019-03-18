Территория цинизма: независимые эксперты сделали шокирующие выводы о причинах трагедии в лагере «Виктория»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория», который власти обещали сделать аналогом крымского «Артека», получил славу лагеря смерти. В сентябре 2017 года здесь заживо сгорели воспитанницы творческого коллектива «Адель» и еще большей трагичности этой истории придает ее незавершенность и пока безнаказанность виновных. Напомню, материалы ряда уголовных производств переданы в суд. В числе подозреваемых – экс-директор комплекса Петрос Саркисян и его заместитель Татьяна Ланина, вице-мэра Одессы (уже бывший) Зинаида Цвиринько, два сотрудника ГСЧС. Осуждена отвечавшая за технику безопасности воспитательница Наталья Цокур, которая на момент пожара де-факто в лагере уже не работала.

Однако эти фигуранты – лишь верхушка айсберга. К такому выводу можно прийти, исходя из заключения, сделанного Независимым институтом судебных экспертиз. Так, группа специалистов, в числе которых - два иностранца, тщательно изучила документацию муниципального комплекса, провела строительную, пожарно-техническую и электротехническую экспертизы, отобрав фрагменты сгоревшего корпуса и древесины трех аналогичных срубов.

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В результате, выявлены грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов, в одном из которых (№5) полтора года назад погибли малолетние Соня Мазур, Настя Кулинич и Снежана Арпентий. Как сообщал УНИАН, указанная экспертиза проведена, согласно решению суда, по ходатайству потерпевшей стороны.

«Промашки» прослеживаются еще на подготовительном этапе. Например, управление капитального строительства Одесского горсовета выдало задание на проектирование в декабре 2014 года, а градостроительные условия и ограничения управление архитектуры и градостроения горсовета «спустило» только в марте 2015-го.

«То есть, задание на проектирование было выдано без учета градостроительных условий и ограничений», - поясняют эксперты. Они также настаивают: проект реконструкции комплекса не отвечал действующим нормативам. Хотя бы потому, что такого рода срубы должны быть исключительно одноэтажными. Фатальность ошибки подтверждается самим фактом проживания на втором этаже детей, трое из которых сгорели заживо. Еще несколько человек получили травмы – спасаясь от огня, они вынуждены были прыгать с высоты.

Специалисты также подтвердили: пламя стремительно охватило весь корпус из-за пустот между стенами и перегородками, отсутствия антигорючего покрытия древесины, которое замедлило бы распространение огня. Только на это из бюджета города было выделено более миллиона в национальной валюте. Но специальное вещество рабочие нанесли только тонким слоем, и то – не везде.

Не соответствует проекту и обустройство несущих стен, и противопожарных перегородок. Так, вместо приемлемого для жилых помещений гипсокартона использовали материал OSB – 12 мм, который относится к сильно горючим. Кроме того, применены другие опасные материалы – например, вместо специальной краски стены в комнатах отделали вагонкой. Под большим сомнением огнестойкость пола внешней галереи, в который почему-то не добавили негорючие слои.

«Это недопустимо, поскольку пол находится на путях эвакуации», — говорится в выводах экспертов. Как отмечается в заключении: прямой причиной неконтролируемого распространения огня стало нарушение ряда функциональных требований пожарной безопасности – неправильная организация путей эвакуации, невыполнение требований к целостности изоляции для конструктивных элементов и пр.. Другими словами, когда начался пожар, весь жилой корпус №5 превратился в адскую ловушку и у людей, не успевших выйти в первые минуты, шансов на спасение по существу не было.

Все-таки включенный электрокипятильник?

Аналогичные выводы сразу после пожара сделали местные общественники. О нарушениях при проектировании и строительстве рассказал Владислав Балинский - эксперт «Группы 2 мая», проводившей пожарно-техническую экспертизу причин возгорания в Доме профсоюзов в 2014 году.

Еще в сентябре 2017-го он поставил под сомнение горючестойкость жилых зданий в «Виктории». В частности, обработку древесины и приемлемость самого материала (соснового, елового кругляка), из которого на территории детского комплекса построили четыре однотипных деревянных корпуса.

«Сухой сосновый брусок, нагревшись до 300 градусов, загорается буквально за минуту», - акцентирует Балинский.

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На строительство названных срубов из бюджета города потрачены десятки миллионов гривен. Совершенно очевидно, что солидная часть баснословных сумм попала в чьи-то «карманы». Согласно официальным данным, в рамках одного из уголовных производств предъявлено подозрение директору субподрядной организации, строившей домики и занимавшейся их противопожарной обработкой. Руководителя этой фирмы подозревают в необоснованном завышении стоимости работ (свыше 400 тыс. грн) и в завладении 1,7 млн грн, перечисленных фиктивным предприятиям за не выполненные строительные мероприятия.

Можно предположить, что «на кону» - деньги куда более серьезные. Ведь порядка 11 млн грн «съела» лишь сигнализация, которая должным образом не функционировала...

Один из волнующих вопросов: «Что стало причиной возгорания?» - ответа после завершения государственной экспертизы не получил. Были только предположения, в числе которых – замыкание электропроводки, источник открытого огня (пламя спички, свечей, тления табачного изделия), поджог или оставленный без присмотра электрокипятильник. Именно к последней версии склоняются сотрудники Независимого института судебных экспертиз. Они считают: причиной возгорания стал такой прибор, оставленный включенным в комнате №4, в которой проживала худрук «Адели» Татьяна Егорова.

«Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о следах перегрева сверх нормы, характерных для длительной работы кипятильника без воды», - говорится в заключении. Другие возможные версии эксперты отбросили как несостоятельные.

«Быстрому же распространению огня способствовало наличие большого количества горючих деревянных элементов в конструкции здания, которые, несмотря на обработку противопожарными средствами, согласно протоколам испытаний, имели очень высокий индекс распространения пламени по поверхности. Наличие других горючих предметов и материалов, неограниченный доступ кислорода, а также недостаточное количество воды для тушения огня», — отмечают специалисты.

К слову, в суд до сих пор не явились три важных свидетеля, в числе которых и упомянутая выше Егорова. Ей, воспитателю Анне Черновой, отвечавшей за детей в корпусе №5, и электрику лагеря Ивану Козырю, никак не вручат повестки.

«Они могут находиться за рубежом. Поэтому следует подать запрос в пограничную службу, чтобы уточнить эту информацию», - отметила на заседании прокурор Оксана Моско. И судья Виктор Чаплицкий постановил: запросить Государственную пограничную службу на предмет того, выезжали ли эти граждане за пределы Украины.

Но, как оказалось, для проведения такой проверки пограничникам необходимо написание конкретных имен и фамилий на латинице. Эти данные, по ходатайству отца одной из погибших девочек, суд истребует в Государственной миграционной службе...

Военное положение «использовали в качестве предлога»

На прошлой неделе Одесский окружной административный суд приступил к рассмотрению иска об отмене решения исполкома горсовета, которым «Викторию» передали под временную дислокацию военных. Иск подала мать воспитанницы «Адели», получившей во время пожара травму позвоночника – девочке пришлось прыгать со второго этажа горящего корпуса.

Адвокат Николай Стоянов настаивает: военное положение, введенное в Одесском регионе в декабре 2018 года, власти «цинично использовали» в качестве предлога. Снявший арест Киевский райсуд Одессы исходил именно из этого решения исполнительной власти. И, таким образом, исполкомом созданы препятствия для объективного расследования, а, значит, нарушены права потерпевшей и пр..

Кроме того, по мнению Стоянова, военный комиссариат Одесской области не имел права обращаться в мэрию с просьбой о предоставлении помещения под размещение резервистов.

В мэрии, в свою очередь, эти утверждения считают «надуманными и необоснованными», а целью истцов – попытки дискредитировать органы местного самоуправления. По мнению представителя юридического департамента горсовета Виталия Юраша, каких-либо препятствий для расследования нет, так как арест снят частично – только с каменных корпусов «Виктории».

Напомним, лагерь уже готовят к открытию – оздоровительное учреждение начнет функционировать нынешним летом. Ранее отмечалось, что прием детей возобновится после косметического ремонта комплекса, на который из городской казны выделено полтора миллиона гривен. Однако на днях стало известно, что речь – о более значительной сумме. В частности, по сведениям депутата горсовета Анны Поздняковой, бюджетная комиссия муниципалитета согласовала выделение 6 млн грн. И есть большая вероятность того, что в среду, 20 марта, на очередной сессии «транш» утвердят, «сняв деньги со строительства детского сада на улице Говорова».

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«Я не знаю, какие именно родители готовы отправить своих детей в этот лагерь, после столь ужасной трагедии... В чем мораль? Ни в чем, увы, никакой морали и сострадания давно нет», - констатирует депутат Позднякова.

В выводах независимых экспертов сказано: «…нельзя было утверждать пригодность к эксплуатации как самого сгоревшего сооружение, так и всего лагеря «Виктория». Указанные тут несоответствия, найденные и в целых сооружениях, делают их непригодными для безопасного использования».

Пока неизвестно, как скажется это заключение на судебном расследовании. Тот же адвокат Стоянов, представляющий интересы части потерпевших, не уверен, что подобную работу уполномочены проводить эксперты вышеназванного института, так как это предприятие не является государственным.

Не полагаясь на непредвзятость представителей соответствующих органов, родители погибших детей обратились в Верховную Раду с просьбой создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств трагедии. Ведь, как отметила их адвокат Оксана Муравская, прошло полтора года, но, несмотря на резонанс события, всколыхнувшего всю страну, конкретных результатов до сих пор нет.

«Государство не обеспечило эффективное расследование, правоохранительные органы стремятся это дело максимально замять, поскольку в трагедии виновны, в том числе, высокопоставленные должностные лица Одесского городского совета. Мы хотим обратить внимание на то, что проведена независимая экспертиза, и ее результаты просто ужасные и шокирующие», - акцентирует Муравская.

Цель родителей, потерявших на пожарище детей, - эффективное расследование и привлечение к ответу виновных, а также – недопущение повтора подобной трагедии, ставшей следствием, в том числе нечистоплотности и (или) халатности отдельных чиновников и коммерсантов.

Лариса Козовая