Полиция задержала "фекального" нападавшего на нардепа Куприя (фото)

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие.

Полиция Киевской области задержала нападавшего на народного депутата Виталия Куприя.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции, при этом не называя фамилии нардепа.

"За несколько часов сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято как вещественное доказательство.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:00 в Гостомеле двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя. Они забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета.