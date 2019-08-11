Избиение пенсионера в харьковском трамвае: полицейского отстранили от службы

Участковому офицеру, в случае подтверждения фактов инцидента, грозит привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Полицейского, который нанес телесные повреждения пенсионеру в харьковском трамвае, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте такжеПод Киевом мужчина получил 7 огнестрельных ранен, подозреваемых задержали (фото)

По данным полиции, между полицейским и пенсионером возник конфликт. В результате участковый офицер полиции Слободского отдела нанес пожилому мужчине телесные повреждения.

В момент инцидента находился в гражданской одежде, без огнестрельного оружия.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В отношении полицейского начато служебное расследование. На время его проведения участкового отстранен от выполнения функциональных обязанностей.

Если в ходе проверки факт инцидента подтвердится, руководство областной полиции примет решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Расследованием всех обстоятельств по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником полиции занимается Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, пенсионер Сергей Слинько был избит сотрудником полиции, когда вместе с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера.