В Днепре среди сгоревшей травы обнаружили жуткую находку

Все детали случившегося будут выяснять правоохранители.

8 августа жители улицы Онежской в Днепре обратились за помощью к спасателям, так как вблизи жилых домов начала гореть трава. Спасатели оперативно приехали на вызов и выполнили свою работу достаточно быстро.

Однако быстро уехать с места им не удалось: среди сгоревшей травы они обнаружили человеческие останки. На место немедленно направили патрульный экипаж, передает "Информатор".

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Тело пострадало так сильно, что правоохранители не смогли сразу установить пол умершего человека.

По приезде полицейские оградили находку сигнальной лентой, чтобы судебно-медицинские эксперты могли все тщательно обследовать.

Что могло стать причиной пожара, на данный момент неизвестно. Также пока не установлено, был ли человек жив, когда начался пожар, либо его тело подбросили, чтобы скрыть следы преступления. Все детали случившегося будут выяснять правоохранители.

Как сообщалось, на Днепропетровщине 17-летняя девушка умерла на свидании.