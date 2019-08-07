В Полтаве неизвестный выстрелил в голову охраннику из-за замечания относительно туалета (видео)
В Полтаве в ночь на 7 августа неизвестный тяжело ранил из огнестрельного оружия охранника кафе. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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Как сообщает местный сайт «Kolo News», инцидент произошел возле кафе «Ботаник» в центре города. Мужчина остановился возле кафе, чтобы справить нужду, но охранник заведения сделал ему замечание. Тогда неизвестный сделал несколько выстрелов в охранника.
На сайте областной полиции сообщается, что стрельба произошла около 23:00. Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения. Раненого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.
Полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство.
Спикер областной полиции Юрий Сулаев сообщил, что возле кафе «Ботаник» неизвестный остановился, чтобы сходить в туалет. Охранник закрытого заведения сделал замечание, а в ответ получил несколько выстрелов в голову.
Ранее сообщалось о стрельбе в курортной Кирилловке. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.