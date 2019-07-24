СБУ "накрыла" нарколабораторию, в которой ежемесячно изготавливали более 200 килограммов наркотиков (фото)

Нарколабораторию организовала транснациональная преступная организация «Химпром».

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли в Киевской области деятельность нарколаборатории, организованной транснациональной преступной организацией «Химпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, там ежемесячно изготовлялось свыше 200 килограммов наркотиков. «Товар» распространялся злоумышленниками прежним способом.

Правоохранители установили, что персонал нарколаборатории ежедневно набирал на «работу» в РФ около десяти человек, среди которых наркокурьеры, закладчики, водители, фасовщики и бойцы силового блока. Во время следственных действий правоохранители задержали шесть человек, в том числе двух IT-специалистов, которые технически обеспечивали работу более сорока новых участников преступной организации, работающих в разных регионах Украины.

«По результатам проведения неотложных следственных действий обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, более 180 килограммов готового наркотического средства СК («соль») или альфа-pvp, стоимость которого на «черном» рынке составляет почти 5 млн долларов. Также изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, черновые записи и «бухгалтерия» наркодельцов.

Читайте такжеВ Киеве полиция изъяла почти полтонны кокаина (видео)

В СБУ напомнили, что в марте текущего года оперативники спецслужбы провели масштабную спецоперацию против участников указанной группировки. Установлено, что наркодельцы с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже за криптовалюту на территории стран бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере «Телеграмм». В дальнейшем криптовалюта переводилась в наличные, а деньги легализировались в Украине.

Правоохранители задержали 28 активных членов преступной организации, которые отвечали за работу в Украине так называемых «офисов» по продаже наркотических средств. Во время проведения санкционированных следственных действий изъято около 10 млн долларов, оружие и наркотики.

В ходе досудебного расследования установлено, что после задержания участников преступной организации, её руководители - граждане РФ, которые с 2016 года постоянно проживают за пределами Украины и находятся в международном розыске, не прекратили незаконную деятельность. Злоумышленники начали активно принимать меры по восстановлению сети по торговле наркотическими средствами.

Соответственно, СБУ совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины, в ходе досудебного расследования продолжают дальнейшее документирование противоправной деятельности «Химпрома».

В ведомстве подчеркивают, что полученная правоохранителями информация свидетельствует о попытке руководителей преступной организации оказывать давление на следствие. Установлено, что ими были заказаны и профинансированы митинг так называемых активистов возле Генпрокуратуры для компрометации следователей. Также, стало известно о заказе через электронные СМИ ложных статей о якобы «крышевании» правоохранителями деятельности наркосиндиката.