На Черниговщине спасатели вытащили из ловушки пятерых лебедят (фото)

Из-за дамбы птицы не могли добраться до пруда к своим родителям.

В Черниговской области спасатели вытащили из ловушки пятерых маленьких лебедей, которые не могли добраться через дамбу к пруду к своим родителям.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в области.

Согласно информации, дамба у пруда в с. Карпиловка Сребнянского района стала ловушкой для пятерых лебедят. Двое суток они делали попытки добраться до своих родителей, которые плавали рядом в пруду.

Наблюдая за тщетными попытками птиц освободиться самостоятельно, жители села обратились за помощью к спасателям.

Работники управления ДСНС помогли лебедятам добраться до пруда.