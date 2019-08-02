На Черниговщине спасатели вытащили из ловушки пятерых лебедят (фото)
16:45, 02 августа 2019Происшествия
16 0
Из-за дамбы птицы не могли добраться до пруда к своим родителям.
Событие имело место в с. Карпиловка Сребнянского района / фото: Управление ГСЧС Черниговщины
В Черниговской области спасатели вытащили из ловушки пятерых маленьких лебедей, которые не могли добраться через дамбу к пруду к своим родителям.
Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в области.
Согласно информации, дамба у пруда в с. Карпиловка Сребнянского района стала ловушкой для пятерых лебедят. Двое суток они делали попытки добраться до своих родителей, которые плавали рядом в пруду.
Маленькие птицы не могли добраться до своих родителей на пруд / фото: Управление ГСЧС Черниговщины
Наблюдая за тщетными попытками птиц освободиться самостоятельно, жители села обратились за помощью к спасателям.
Работники управления ДСНС помогли лебедятам добраться до пруда.
Родители лебедят плавали рядом в пруду / фото: Управление ГСЧС Черниговщины
Спасатели доставили птенцов к пруду / фото: Управление ГСЧС Черниговщины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter