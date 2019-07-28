В Харькове облили красной краской памятник УПА (фото)

Вандалы могут получить до 5 лет лишения свободы.

В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Читайте такжеВо Львове неизвестные украли цифры с памятника героям ЗУНР (фото)

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство", - говорится в сообщении.

"Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что на выходных неизвестные вандалы испачкали краской и мылом два фонтана на Майдане Независимости.

Специалисты срочно устранили повреждения, после чего фонтаны полноценно работали согласно своему рабочему графику.