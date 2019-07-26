Стало известно о состоянии пострадавших в результате падения дельтаплана в Черновицкой области

Летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан совершал пробный полет.

В Черновицкой области двое мужчин, которых госпитализировали в результате падения дельтаплана, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

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По сведениям полиции, сообщение о падении дельтаплана в селе Погореловка Заставнивского района поступило сегодня, 26 июля, примерно в 9.30.

По информации правоохранителей, летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан совершал пробный полет.

«Во время падения аппарата травмировались двое 51-летних мужчин. Один из них является мастером, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой – местный житель. Обоих пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали в Заставнивскую районную больницу», – сообщили в полиции. В то же время правоохранители уточнили, что состояние пострадавших – тяжелое.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черновицкой области в результате падения на приусадебный участок дельтаплана госпитализированы двое мужчин.