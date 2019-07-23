Пьяные «отдыхающие» побили полицейских на Французском бульваре в Одессе

В Одессе задержан злоумышленник за драку с патрульными полицейскими, которые из-за полученных травм госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня около полуночи патрульным поступило сообщение о том, что неизвестные нарушают общественный порядок на Французском бульваре.

В частности, заявитель сообщил, на детской площадке находится группа мужчин, которые нарушают общественный порядок – кричат, применяя нецензурную брань, распивают спиртные напитки и пр.

На замечания прибывших патрульных нарушители не реагировали, наоборот – они начали вести себя еще более агрессивно. Как отмечается, на помощь экипажу прибыл наряд одной из охранных фирм, сотрудники которой объяснили полицейским, что уже неоднократно приезжали на вызовы граждан, которые жаловались на этих правонарушителей.

«Сегодня ночью несколько человек из вышеназванной группы «отдыхающих» начали выражать свое недовольство действиями правоохранителей, провоцировать на конфликт и начали драку. Совместными усилиями был задержан главный зачинщик конфликта», - рассказали в управлении.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК. За умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому гражданину сообщено о подозрении согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

Двух инспекторов, которые получили травмы, госпитализировали.