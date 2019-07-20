В Ривненской области в озере утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот

Водолазы аварийно-спасательной службы подняли тела погибших со дна озера.

В Ривненской области утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник, несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района.

Читайте такжеНа Винниччине 13-летний парень накололся на арматуру во время купания в реке (видео)

В озере утонули 39-летний отец и 8-летний сын, оба - жители г. Ривне.

Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.

Как сообщил руководитель службы Анатолий Якимчук, предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.