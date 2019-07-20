В Ривненской области в озере утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот
14:50, 20 июля 2019Происшествия
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Водолазы аварийно-спасательной службы подняли тела погибших со дна озера.
На Ривненщине отца и 8-летнего сына затянуло в водяную яму, оба погибли / фото uk.wikipedia.org/Elena Dyatlova
В Ривненской области утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот.
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник, несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района.
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В озере утонули 39-летний отец и 8-летний сын, оба - жители г. Ривне.
Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.
Как сообщил руководитель службы Анатолий Якимчук, предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.
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