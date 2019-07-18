На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили 46 человек

В Киевской области правоохранители пресекли деятельность сети «реабилитационных центров», в которых к физическому труду принуждали алко- и наркозависимых, безработных и людей без определенного места жительства.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области. В сообщении отмечается, что «организатор группировки, гражданин Российской Федерации, на территории Украины имеет вид на жительство, снимал 5 домовладений в Киевской области, 1 домовладение в г. Киеве и более 40 в других областях Украины, в которых размещались так называемые «центры». В каждом домовладении был руководитель (надзиратель)».

В «центр» обращались люди, которые хотели вылечиться от зависимостей, а взамен организаторы и руководители преступной группировки отбирали у них личные вещи, документы и мобильные телефоны.

«Злоумышленники запрещали без разрешения покидать «центр», а в случае отказа - применяли средства психологического воздействия», - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что никакой медицинской помощи люди не получали, а были вынуждены постоянно и систематически, бесплатно выполнять различные виды физических работ, в частности, демонтаж, погрузку-разгрузку грузов, спиливание деревьев, вывоз мусора. При этом отмечается, что «некоторые из них работали на хлебзаводах в г. Киеве, не имея при этом соответствующих санитарных справок».

«Денежные вознаграждения за указанные работы получали исключительно руководители (надзиратели) «реабилитационного центра». Эти средства они передавали организатору группы, который в дальнейшем направлял их в Российскую Федерацию сообщникам», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и пребывания лиц, подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений, в «реабилитационных центрах» и транспортных средствах, а также в местах, где работали зависимые, в частности на хлебзаводах. Во время следственных действий изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, агитационные и рекламные объявления, банковские карточки, записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В полиции отмечают, что из «реабилитационных центров» освобождены 46 человек.

Пяти задержанным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.