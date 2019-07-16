На Николаевщине нашли застреленным из ружья кандидата в депутаты

Тело нашли в боксе предприятия.

Около 19:30 сегодня, 16 июля, в городе Первомайск на Николаевщине в боксе предприятия нашли застреленным 56-летнего Василия Мосякина. Он - директор местного КП "Флора" и кандидат в народные депутаты от "Оппозиционного блока".

"В боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком. Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего было охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы произвел выстрел себе в область груди", - сообщили в Николаевской областной полиции.

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Правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Сейчас продолжаются следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

На странице Мосякина в Facebook последний его пост появился 8 часов назад такого содержания:

"Для меня очень важна поддержка простых людей. Когда помогают школам, садикам, городу - это хорошо. В нынешних условиях очень сложно существовать... Однако получать поддержку и благодарность людей за те поступки, которые делал раньше, и не для самих людей, а в целом - вдвойне приятно. Помните добро, цените то, что дают, и думайте... Ваш выбор должен быть за надежных людей!".