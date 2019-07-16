ГБР расследует служебную халатность полицейских ирпенского отделения, где застрелился парень

По данным ГБР, полицейские не изъяли должным образом оружие у самоубийцы.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении сотрудников полицейского участка в городе Ирпень, где застрелился парень.

Дело открыто по ч.2. ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Важно: оружие, из которого он стрелял, не было надлежащим образом изъято сотрудниками полиции на месте задержания. Сейчас происходят следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи в случае доказательства вины полицейских предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, В городе Ирпень Киевской области 19-летний парень стрелял в молодую пару. Бывшая девушка нападавшего и ее нынешний парень получили травмы затылочной части головы.

Впоследствии злоумышленник был задержан. По словам полиции, в полицейском участке парень неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. Но парень внезапно повернул оружие к виску и выстрелил себе в голову.