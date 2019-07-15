В Тернопольскй области нетрезвый 19-летний водитель съехал в пруд, погибла 17-летняя девушка

Также из салона во время ДТП вылетело несколько пассажиров, водитель никаких травм не получил.

В Тернопольской области из-за нетрезвого водителя перевернулся автомобиль и скатился в пруд, в результате чего погибла 17-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла 13 июля около 4-х часов утра.

На автодороге Бережаны-Розгадов вблизи села Урмань водитель автомобиля Nissan Sanny не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, в результате автомобиль перевернулся и оказался в пруду.

На момент ДТП в салоне кроме водителя находилось еще 5 человек, которых во время опрокидывания авто выбросило из салона. Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу, 17-летняя девушка через несколько часов умерла в реанимационном отделении.

Когда на место ДТП приехали правоохранители, водителя не было, его правоохранители обнаружили по месту жительства. 19-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови выявлено 0,92% промилле алкоголя. Никаких травм во время ДТП водитель не получил.

По его словам, он вез друзей с дискотеки. Почему перевернулся автомобиль и как он попал домой, юноша объяснить не смог.

В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть.