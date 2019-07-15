Полиция уточнила число жертв и пострадавших в жутком ДТП под Киевом

Авария произошла на автотрассе Киев-Чоп, неподалёку от села Гуровщина, в направлении столицы.

Сегодня около 5.50 на автотрассе Киев-Чоп, неподалёку от села Гуровщина, произошло масштабное ДТП в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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«Согласно предварительным данным произошло столкновение автомобиля «Ford Mondeo» с маршрутным автобусом «Львов-Киев», который двигался в попутном направлении», - говорится в сообщении.

В результате столкновения три человека из легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте. Девять пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, работники Следственного управления полиции Киевской области, медики, спасатели.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП, количество пострадавших.