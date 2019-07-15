Появились подробности смертельного ДТП под Полтавой (фото, видео)

В аварии пострадали пять человек, одна женщина позже скончалась (пассажирка ВАЗ).

СМИ сообщили, что глава полтавского отделения "Слуга народа" Алексей Сердюков стал участником смертельного ДТП 13 июля недалеко от Полтавы. Однако в политсиле в Telegram подчеркнули, что он не является руководителем отделения партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии.

Об аварии Сердюков написал на своей странице в Facebook. По его словам, он был за рулем Toyota, выехавшей на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2109.

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"Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача, я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственности", – написал он.

Как сообщают СМИ, в автомобиле Toyota, кроме Сердюкова, находилась Елена Пашетных (Кузина), экс-журналистка "Громадського", которая также вела видеопроекты для "Трибуны" и "Змиста".

По словам Сердюкова, у него в результате ДТП перелом таза, а его пассажирка находится в тяжелом состоянии.

"Нет слов, которые можно сказать, чтобы стало легче родственникам погибшей девушки (пассажирки ВАЗ - Ред.). Единственное, что мы можем сделать - пообещать взять на себя все расходы, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших", - написал Сердюков.

Как сообщал УНИАН, 13 июля на трассе вблизи села Бречковка Диканьского района близ Полтавы произошло масштабное ДТП. На видео из соцсетей видно, как Toyota на скорости идет на обгон по полосе противоположного движения. Однако не успевает вернуться на свою полосу и ударяется в ВАЗ-2109. Toyota сразу же загорелась.

В ДТП травмировались пять человек - четверо взрослых и ребенок пяти лет. Позже в больнице скончалась травмированная женщина - пассажирка ВАЗ.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).