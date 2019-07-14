Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области: в больницах остаются 15 человек

11-12 июля в медучреждения с признаками пищевого отравления обратились 56 отдыхающих из лагеря в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

В Одесской области в больницах остаются 15 человек, которые отравились в оздоровительном лагере.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 11-12 июля в медицинские заведения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.н.), которые отдыхали в оздоровительном лагере «Медик-2» в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

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По состоянию на 07:00 в лечебных учреждениях находятся 15 человек (из них 14 детей).

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Одесской ОГА проинформировали о госпитализации из лагеря «Медик-2» с диагнозом «острый энтероколит» 46 детей и трех взрослых.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.