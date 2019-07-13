СБУ отреагировала на обстрел из гранатомета телеканала «112 Украина» - расследуют как теракт (видео)

Совместно с полицией и другими правоохранительными органами сотрудники Службы безопасности проводят неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.

Досудебное расследование уголовного производства об обстреле здания телеканала "112 Украина" осуществляют следователи Службы безопасности Украины.

Читайте такжеАктивисты отменили акцию протеста под зданием телеканала "112 Украина"

Об этом СБУ информирует в Facebook.

"По факту совершения выстрела в здание телеканала "112 Украина" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Прокуратурой установлено, что досудебное расследование осуществлять следователи СБУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами СБУ проводит неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, ночью в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". В полиции происшествие квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка.