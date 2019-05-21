В Днепре для спасения собаки из колодца развернули целую операцию (видео)

Пострадавшее животное поддерживали ее четвероногие друзья.

В Днепре спасли пса, провалившегося в открытый канализационный колодец на 15-метровую глубину.

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Как говорится в сюжете ТСН, это произошло неподалеку гаражного кооператива. Тамошние водители заботятся о животных, поэтому бросились на помощь, но сами вытащить собаку не смогли. Другие собаки скулили на поверхности, волнуясь за четвероногую Дану.

Спасатели, чтобы не задохнуться, в противогазах спустились с помощью лебедки и таки подняли собаку. Грязную и испуганную Дану сразу начали поддерживать другие животные: вылизывали и делились едой.