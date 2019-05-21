В Днепре для спасения собаки из колодца развернули целую операцию (видео)
18:28, 21 мая 2019Спасение видов
81 0
Пострадавшее животное поддерживали ее четвероногие друзья.
В Днепре спасли бездомную собаку \ скриншот с видео
В Днепре спасли пса, провалившегося в открытый канализационный колодец на 15-метровую глубину.
Читайте такжеВ Одессе пройдет третий фестиваль бездомных животных
Как говорится в сюжете ТСН, это произошло неподалеку гаражного кооператива. Тамошние водители заботятся о животных, поэтому бросились на помощь, но сами вытащить собаку не смогли. Другие собаки скулили на поверхности, волнуясь за четвероногую Дану.
Спасатели, чтобы не задохнуться, в противогазах спустились с помощью лебедки и таки подняли собаку. Грязную и испуганную Дану сразу начали поддерживать другие животные: вылизывали и делились едой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter