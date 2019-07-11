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В Харькове 7-летний ребенок застрял между деревьями, пришлось вызывать спасателей (видео)

18:29, 11 июля 2019
Происшествия
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Спасатели помогли ребенку, который застрял между деревьями / скриншот

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Как сообщили в местной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил в 11.35. Сотрудники службы спасения на пожарно-спасательном автомобиле сразу выехали по указанному адресу.

"На момент их прибытия было установлено, что девочка 2012 года рождения, играла во дворе школы и застряла ногой между двумя деревьями, которые растут вплотную друг к другу. Самостоятельно вытащить ногу она не могла. Не помогли ей освободиться и взрослые, после чего и вызвали службу спасения", - говорится в сообщении.

Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось использовать специальные гидравлические ножницы.

Видео ГСЧС

Как сообщал УНИАН, в мае на Днепропетровщине провели операцию по спасению кота, который трое суток просидел на дереве.

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Теги: #ребенок#Харьковпогода в Харькове