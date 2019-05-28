На Днепропетровщине провели операцию по спасению кота, который трое суток просидел на дереве (видео)

Животное просидело на тополе, куда его загнали собаки, трое суток.

Целую операцию развернули в Кривом Роге для спасения кота Якова.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Животное просидело на тополе, куда его загнали собаки, трое суток. Владелица хвостатого вызвала на подмогу спасателей, но спецтехника в лесополосу не проехала. Спасать Яшу взялся 26-летний электрик, который увлекается альпинизмом.

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Мужчина не только взобрался на верхушку дерева, но и снял на камеру спасение рыжего. Спустил его вниз в рюкзаке и передал хозяйке, которая так расчувствовалась, что не скрывала слез