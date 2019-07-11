На Днепропетровщине из больницы выписали пятерых горняков, пострадавших из-за пожара на шахте

Один из горняков, который жаловался на першение в горле из-за дыма, продолжает находиться в медучреждении.

В Днепропетровской области пятеро из шести горняков, пострадавших 10 июля вследствие пожара на шахте имени Сташкова ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», выписаны из больницы.

Об этом сообщается на странице «ДТЭК Павлоградуголь» в Facebook.

Отмечается, что после эвакуации из шахты шестерых горняков госпитализировали для обследования. У трех из них зафиксировали незначительные ожоги, еще у трех - жалобы на першение в горле. Впоследствии пятерых отпустили из больницы по месту жительства, шестого горняка оставили в медучреждении для наблюдения.

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«По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня из шести шахтеров, обратившихся в больницу с жалобами, двое уже вышли на работу, трое планируют приступить к работе в свои смены завтра-послезавтра. Один пострадавший, который жаловался на першение в горле из-за дыма, находится в Терновской горбольнице, ожогов у него нет», - говорится в сообщении.

Также администрацией «ДТЭК Павлоградуголь» принято решение изолировать аварийный участок, где произошел пожар, путем установления двух перемычек. На данный момент выполняются работы по подготовке к их сооружению, это займет около двух-трех дней. Сейчас с целью локализации пожара и препятствования его распространению, вокруг аварийного участка создана водяная завеса.

«В эти дни предприятие не будет работать что касается добычи и проходки», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 10 июня в селе Марьина Роща Петропавловского района Днепропетровской области на шахте имени Сташкова ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 метров.

В результате пожара шестерых горняков с легкими травмами госпитализировали.

На момент пожара в шахте находились 329 горняков, 28 из них – на аварийном участке. Всех подняли на поверхность.