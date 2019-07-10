В аэропорту Жуляны на ребенка упал шкаф (фото)
14:41, 10 июля 2019Происшествия
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По словам очевидицы, представители аэропорта перевозили шкаф без специального крепления.
Девушка получила два открытых перелома пальцев на ногах / фото: Ива Репницкая/Facebook
В киевском аэропорту Жуляны на ребенка упал шкаф, который перевозили сотрудники аэропорта.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая пострадавшей в среду, 10 июля.
Женщина говорит, что инцидент произошел в 10 утра. Девушка, на которую упал шкаф, получила два открытых перелома пальцев на ногах.
"Представители аэропорта перевозили шкаф. Без определенного крепления. Прошу помочь. Журналисты, юристы. Спасибо. Мы в 4-й больнице. Здесь нет даже ваты", - написала женщина, прикрепив фотографии пострадавшей.
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