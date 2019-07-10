В аэропорту Жуляны на ребенка упал шкаф (фото)

По словам очевидицы, представители аэропорта перевозили шкаф без специального крепления.

В киевском аэропорту Жуляны на ребенка упал шкаф, который перевозили сотрудники аэропорта.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая пострадавшей в среду, 10 июля.

Женщина говорит, что инцидент произошел в 10 утра. Девушка, на которую упал шкаф, получила два открытых перелома пальцев на ногах.

"Представители аэропорта перевозили шкаф. Без определенного крепления. Прошу помочь. Журналисты, юристы. Спасибо. Мы в 4-й больнице. Здесь нет даже ваты", - написала женщина, прикрепив фотографии пострадавшей.