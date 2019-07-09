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В Харькове молоковоз потерял колеса и перевернулся (фото)

15:52, 09 июля 2019
Происшествия
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На Салтовке опрокинулся молоковоз  / фото besplatka.ua

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Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсети Fasebook.

По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 9 июля, на ул. Велозаводской.

На фотографии с места происшествия видно, что у молоковоза отлетели два колеса.

Официальная информация выясняется.

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Теги: #ДТП#Харьков#молокопогода в Харькове