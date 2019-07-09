В Харькове молоковоз потерял колеса и перевернулся (фото)
15:52, 09 июля 2019Происшествия
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Официальная информация выясняется.
На Салтовке опрокинулся молоковоз / фото besplatka.ua
Сегодня, 9 июля, в Харькове грузовой автомобиль, перевозивший молоко, опрокинулся на бок.
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Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсети Fasebook.
По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 9 июля, на ул. Велозаводской.
На фотографии с места происшествия видно, что у молоковоза отлетели два колеса.
Официальная информация выясняется.
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