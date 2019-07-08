Во Львове мужчина убил кирпичом свою 92-летнюю тещу

Предварительно установлено, что 70-летний зять нанес женщине удар по голове.

В Железнодорожном районе Львова мужчина убил кирпичом свою 92-летнюю тещу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Читайте такжеВ Одессе пенсионер вырезал семью соседей (фото, видео)

7 июля жительница Львова сообщила полиции о теле своей матери без признаков жизни, которое она обнаружила на террасе квартиры, в которой проживала вместе со своим мужем и погибшей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили сотрудники полиции, около 17.15 между 70-летним мужчиной и его 92-летней тещей возник конфликт, во время которого зять нанес пенсионерке удар кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, во Львове возле уличной кофейни женщина чуть не стала жертвой бетонной конструкции, которая обвалилась с консоли в виде скульптуры атланта.