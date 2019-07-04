На Луганщине ликвидировали пожар в заминированном лесу

3 июля на заминированной территории вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га.

Пожар в заминированном лесу в Станично-Луганском районе ликвидирован.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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«4 июля в 19.30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га.

В ГСЧС заявляли, что тушение огня не осуществлялось в связи с тем, что эта территория заминирована. К месту пожара были направлены 110 человек и 25 единиц техники. Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали местность.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Сегодня днем пожар был локализован на площади 4,8 га.