Умер учитель одной из школ Киевщины, которого обвинили в педофилии

Пользователи соцсетей говорят о самоубийстве мужчины.

В Киевской области умер учитель Юрий Забродин, которого ранее обвинили в развратных действиях в отношении детей.

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Соответствующее сообщение появилось в Facebook Мирненской общеобразовательной школы.

“Мирненская школа с грустью и болью извещает о том, что ушел из жизни наш коллега, учитель географии Забродин Юрий Николаевич. Похороны состоится 01.07.2019 (понедельник) в 12.00. с. Мирное, ул. Центральная, 35”, - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи высказывают соболезнования, кое-кто считает, что мужчину довели до самоубийства. Там же обнародован рукописный документ, который может быть предсмертной запиской погибшего. Автор записки утверждает, что его жизнь была разрушена клеветой.

В марте сообщалось, что 35-летнего Юрия Забродина задержали по обвинениям в растлении несовершеннолетних. Заявления на мужа написали родители пятерых учеников, в которых он преподавал географию.