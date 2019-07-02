В Одессе мужчина убил жену, ранил 17-летнего сына и пытался совершить самоубийство

По данным полиции, конфликт произошел из-за развода супругов.

Сегодня в Малиновском районе Одессы мужчина убил жену, ранил 17-летнего сына и пытался совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, это произошло во вторник утром на улице Прохоровской.

По предварительным данным, 47-летняя женщина со своим супругом в последнее время не проживала, и якобы пришла за своими вещами.

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По информации полиции, сегодня между ними якобы на почве ревности произошел конфликт, во время которого 59-летний мужчина несколько раз ударил жену ножом. От полученных ранений она умерла на месте происшествия.

Кроме того, ножевые ранения, в том числе в ногу, получил 17-летний сын супругов, который пытался защитить мать. По данным правоохранителей, его отец также нанес себе несколько ранений ножом в область брюшной полости, но остался жив.

«Чтобы избежать наказания за содеянное, мужчина пытался покончить с собой, нанеся себе ножевые ранения в живот», - сообщили в главке. Отец и сын госпитализированы.

Видео: Поліція Одещини

Предварительно преступление квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы неизвестные застрелили молодого мужчину в его квартире.