В Одессе мужчина убил жену, ранил 17-летнего сына и пытался совершить самоубийство
Сегодня в Малиновском районе Одессы мужчина убил жену, ранил 17-летнего сына и пытался совершить самоубийство.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, это произошло во вторник утром на улице Прохоровской.
По предварительным данным, 47-летняя женщина со своим супругом в последнее время не проживала, и якобы пришла за своими вещами.
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По информации полиции, сегодня между ними якобы на почве ревности произошел конфликт, во время которого 59-летний мужчина несколько раз ударил жену ножом. От полученных ранений она умерла на месте происшествия.
Кроме того, ножевые ранения, в том числе в ногу, получил 17-летний сын супругов, который пытался защитить мать. По данным правоохранителей, его отец также нанес себе несколько ранений ножом в область брюшной полости, но остался жив.
«Чтобы избежать наказания за содеянное, мужчина пытался покончить с собой, нанеся себе ножевые ранения в живот», - сообщили в главке. Отец и сын госпитализированы.
Предварительно преступление квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы неизвестные застрелили молодого мужчину в его квартире.