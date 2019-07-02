Взрыв под Днепром: пострадавшие дети говорят, что нашли боеприпас на свалке (фоторепортаж)

Пострадавшие дети рассказали полиции, что нашли боеприпас на свалке.

В Днепропетровской области травмирование шестерых детей на детской площадке в с. Пашена Балка могло быть вызвано взрывом гранаты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее информации, согласно предварительному осмотру места происшествия следственно-оперативной группой и предварительному заключению специалиста-взрывотехника, сделан вывод, что, вероятно, взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25п.

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Также правоохранители пообщались с пострадавшими детьми, которые уже находятся в контактном состоянии. По их словам, это устройство дети нашли на свалке в указанном поселке.

Старчевская отметила, что сейчас первоочередные действия правоохранителей направлены на то, чтобы выяснить откуда в указанном поселке мог появиться этот боеприпас. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 1 июля около 20.00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области произошел взрыв. Шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

В полиции расследуют факт взрыва по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).