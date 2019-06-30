В Житомире из-за "минера" с трех вокзалов эвакуировали около 200 человек

Мужчину, который сообщил о взрывчатке, раскрыли и задержали.

На Житомирщине вчера полиция раскрыла подозреваемого в «минировании» сразу трех вокзалов.

Читайте такжеВ Киеве "минировали" все родильные дома, учебные заведения, ряд ТЦ и супермаркетов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, вчера, 29 июня, в 14.17 мужчина, который не назвался, позвонил на номер «102» и сказал о минировании вокзала в Житомире и сразу бросил трубку. Какого именно, он не уточнил.

Следовательно, по адресам расположения железнодорожного и автовокзала, а также пригородной автостанции выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, патрульные и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Полицейские провели эвакуацию из помещений, в целом до 200 человек с двух вокзалов и автостанции, и ограничили доступ к потенциально опасной территории на время ее обследования.

Взрывотехники провели осмотр зданий и окружающих территорий, и не нашли никаких взрывоопасных предметов, которые могли бы представлять угрозу безопасности горожан.

По данному факту было начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий вчера в течение нескольких часов полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался 37-летний житель поселка Попильня Житомирской области. Его доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Свою причастность к преступлению мужчина признал.

За подобные противоправные действия законодательством предусмотрено наказание от 2 до 6 лет заключения.