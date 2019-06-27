Покушение на экс-мэра Конотопа: в полиции рассказали подробности

Для расследования нападения на кандидата в народные депутаты, экс-мэра Конотопа Сумской области Артема Семенихина в регион направлена усиленная группа из руководства Нацполиции Украины.

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Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания.

В состав усиленной следственно-оперативной группы вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений. Ее участники обсудили ход расследования нападения на бывшего мэра Конотопа, который одновременно является кандидатом в народные депутаты.

По приказу Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева была сформирована усиленная группа из числа руководителей департаментов Нацполиции.

Как сообщил Аброськин, группа будет заниматься организацией всестороннего и оперативного расследования нападения.

«Вы должны по минутам воссоздать события того вечера. Ваша задача - организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему», - подчеркнул Аброськин.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Полицейские квалифицировали случившееся как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.