В Полтавской области упал мотодельтаплан
08:51, 27 июня 2019Происшествия
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Два человека погибли.
В Полтавской области упал мотодельтаплан / фото twitter.com/AirTurboJet
В Полтавской области, возле города Кобеляки, упал мотодельтаплан, 2 человека погибли.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
“27 июня, в 06.00, возле города Кобеляки в поле упал мотодельтаплан. В результате падения два человека погибли. Причины аварии и данные погибших выясняются”, – сказано в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в Полтавской области сгорел самолет АН-2 после аварийной посадки. В результате инцидента незначительные травмы получили двое членов экипажа.
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