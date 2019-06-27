В Полтавской области упал мотодельтаплан

Два человека погибли.

В Полтавской области, возле города Кобеляки, упал мотодельтаплан, 2 человека погибли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

“27 июня, в 06.00, возле города Кобеляки в поле упал мотодельтаплан. В результате падения два человека погибли. Причины аварии и данные погибших выясняются”, – сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Полтавской области сгорел самолет АН-2 после аварийной посадки. В результате инцидента незначительные травмы получили двое членов экипажа.