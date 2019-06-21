Суд, куда привезут подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко, взяли под усиленную охрану (видео)

Меру пресечения Николаю Тарасову изберут в Одессе.

В пятницу, 21 июня, в Одессе суд должен избрать меру пресечения Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Прокуратура требует ареста без права на залог, говорится в сюжете ТСН.

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В десять утра прокуратура передала в Киевский районный суд Одессы представление относительно меры пресечения. Время заседания пока не определено. Помещение суда полиция взяла под усиленную охрану.

Как сообщили судебно-медицинские эксперты, смерть ребенка наступила от ножевого ранения в сонную артерию. Следствие также считает, что преступление совершено на сексуальной почве.

Как известно, 11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области пропала 13 июня, ее искали 6 дней. 19 июня полиция нашла ее тело в выгребной яме. Полиция опубликовала видео обыска дома, где нашли тело Лукьяненко. Затем было обнародовано фото подозреваемого. Им оказался 22-летний сосед девочки, который признался в совершении преступления.

По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, полиция считает основным мотивом убийства сексуальный.