Следователи ГБР готовят подозрение пограничнику, ударившему начальника ножом в спину

Производство открыто по ч. 3 ст. 405 Уголовного кодекса.

Следователи Государственного бюро расследований готовят сообщение о подозрении военнослужащему Государственной пограничной службы Украины, который нанес старшему по званию офицеру ножевое ранение.

Как говорится в сообщении на сайте ГБР, с целью выяснения обстоятельств конфликта между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда открыто уголовное производство.

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"По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, которое имеет признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице", - говорится в сообщении.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному инкриминируется ч. 3 ст. 405 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении начальника).

В случае доказательства вины пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.