В Николаеве водитель "скорой" сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили.

В Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Г. Свиридова, автомобиль частной скорой помощи сбил на пешеходном переходе 6-летнего ребенка.

Как сообщили в местной полиции, женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу, когда водитель совершил наезд на девочку и поехал дальше, не остановившись.

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Правоохранители, к которым обратилась женщина, оказали ребенку первую помощь, догнали водителя и вернули на место происшествия, вызвав специалистов отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.

Девочка была доставлена в больницу, где после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Существенных травм ребенок не получил.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве водитель прекратил драку на дороге, сбив одного из участников.