"Веселые опыты" не удались: в Николаеве аниматоры вылили на 5-летнего ребенка жидкий азот (фото)
В Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот.
Об этом «Новостям-N» рассказал дядя пострадавшего мальчика Сергей Иващенко.
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По его словам, ребенок был на праздновании дня рождения, на который для развлечения детей пригласили аниматоров из агентства «Розовый слон».
В их программе были предусмотрены «веселые опыты», демонстрирующие различные «чудеса», связанные с использованием химических веществ.
«Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате - глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию» - рассказал Сергей.
По данному факту подано заявление в полицию.
В праздничном агентстве, по словам Сергея, объяснили, что перед началом химического шоу якобы провели для детей инструктаж по технике безопасности.