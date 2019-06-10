"Никогда не сможет глотать": появились шокирующие подробности состояния продюсера группы "На-На"

По словам медиков, вероятнее всего, что Алибасов никогда не сможет глотать из-за тяжелейшего поражения пищевода.

Известный российский продюсер Бари Алибасов остается в состоянии медикаментозного сна.

Об этом говорится в сообщении PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, передает "Говорит Москва".

Врачи не объясняют, с чем это связано. По словам медиков, вероятнее всего, что Алибасов никогда не сможет глотать из-за тяжелейшего поражения пищевода.

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Ранее медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы провести необходимые манипуляции в рамках экстренной терапии. Врачи говорили о том, что Алибасов проведет во сне 2 суток. Сейчас прошло уже 4 суток.

Напомним, российского шоумена и продюсера госпитализировали в одну из московских больниц 4 июня. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог дыхательных путей и желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб. Алибасов сам вызвал врачей, которые на месте сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.

Бари Алибасов - создатель и бессменный руководитель группы "На-На", популярной в 90-е годы. Он не только был продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, писал музыку и тексты ко многим песням, а также режиссировал фильмы-концерты группы. Алибасов отравился накануне своего 72-летия.