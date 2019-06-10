ДТП с полицейским в Конотопе: пострадавшего мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания (видео)

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное.

10-летнего Артема, которого на прошлой неделе в Конотопе на пешеходном переходе сбил полицейский, отключили от аппарата искусственного дыхания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПолицейский в Конотопе сбил ребенка: появилось видео с камер наблюдения

Врачи говорят, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Температура тела в норме. У Артема повреждены голова, грудь и брюхо.

Сегодня в областной больнице ждут областного нейрохирурга. Он должен определить, можно ли перевозить ребенка в столичный "Охматдет".

Водителя-полицейского, который управлял служебной машиной руководителя местной полиции и сбил ребенка, суд оставил за решеткой на два месяца. Защита просила отпустить мужчину под домашний арест, но судья принял сторону прокурора.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 июня водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенсько-Троицкой. По результатам экспертизы, водитель был трезв.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.