В Одессе на концерте упала металлическая конструкция с техникой (видео)

Конструкция сломалась под напором сильного ветра. На Потемкинской лестнице находились 5 тыс. человек.

В центре Одессы во время концерта в поддержку партии «Доверяй делам» рухнула многометровая металлическая конструкция со звуковым оборудованием.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера вечером во время масштабного концерта, организованного руководством города, под напором сильного ветра сломалась металлическая конструкция со звуковым оборудованием.

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В главке отметили, что «вышка» упала по окончанию концерта, проходившего на Потемкинской лестнице, где собралось 5 тыс. зрителей.

В управлении акцентировали, что уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились к конструкции ближе всех.

«Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела», - сообщили в главке.

Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. На месте работали правоохранители.

В воскресенье вечером на Потемкинской лестнице проходил концерт, во время которого выступили Макс Барских, Ирина Билык и др. Выступление было организовано партией «Доверяй делам», в которую входят, в частности, мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес.