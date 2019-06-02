Кернес возглавил партию "Доверяй делам", сопредседателем стал Труханов

По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром.

Делегаты объединительного съезда партии "Доверяй делам" избрали председателем политсилы мэра Харькова Геннадия Кернеса, сопредседателем избран мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает издание Медиапорт.

Участие в съезде приняли председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, мэр Ужгорода, председатель Одесского облсовета, мэры Чугуева, Бахмута, Кропивницкого, Покровска, заместитель Никопольского городского головы, представитель Черноморской ОТГ и другие.

Во время выступления Кернес заявил, что за 5 лет "власть довела страну, создала не социальные лифты, а ямы" и вспомнил про съезд 2014 года в Харькове, на который "ехал, ехал, но не доехал Янукович".

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"Пять лет назад здесь был съезд депутатов юго-востока, на который ехал, ехал, но не доехал беглец Янукович. ... Но не это главное. Тогда было принято историческое решение, призыв, в условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление для сохранения порядка и территориальной целостности Украины. ... Мы были правы, Харьков выстоял", - заявил Кернес.

"Наш город не подвергся многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и запада", - добавил он.

По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, "уступив свое место профессионалу".

В свою очередь Труханов заявил, что Харьков и Одесса имеют много общего, и объединяться надо, чтобы "защищать интересы наших общин". Среди программных целей партии Труханов назвал: уважение к религиям, приведение языкового закона к европейским нормам и завершение войны на Донбассе мирным путем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш".

Участники акции снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, в свою очередь, заявил, что восстановит памятник маршалу СССР Георгию Жукову, который снесли протестующие.