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Кернес возглавил партию "Доверяй делам", сопредседателем стал Труханов

16:53, 02 июня 2019
Политика
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Труханов заявил, что Харьков и Одесса имеют много общего / фото: МедиаПорт

Делегаты объединительного съезда партии "Доверяй делам" избрали председателем политсилы мэра Харькова Геннадия Кернеса, сопредседателем избран мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает издание Медиапорт.

Участие в съезде приняли председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, мэр Ужгорода, председатель Одесского облсовета, мэры Чугуева, Бахмута, Кропивницкого, Покровска, заместитель Никопольского городского головы, представитель Черноморской ОТГ и другие.

Во время выступления Кернес заявил, что за 5 лет "власть довела страну, создала не социальные лифты, а ямы" и вспомнил про съезд 2014 года в Харькове, на который "ехал, ехал, но не доехал Янукович".

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"Пять лет назад здесь был съезд депутатов юго-востока, на который ехал, ехал, но не доехал беглец Янукович. ... Но не это главное. Тогда было принято историческое решение, призыв, в условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление для сохранения порядка и территориальной целостности Украины. ... Мы были правы, Харьков выстоял", - заявил Кернес.

"Наш город не подвергся многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и запада", - добавил он.

По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, "уступив свое место профессионалу".

В свою очередь Труханов заявил, что Харьков и Одесса имеют много общего, и объединяться надо, чтобы "защищать интересы наших общин". Среди программных целей партии Труханов назвал: уважение к религиям, приведение языкового закона к европейским нормам и завершение войны на Донбассе мирным путем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш".

Участники акции снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, в свою очередь, заявил, что восстановит памятник маршалу СССР Георгию Жукову, который снесли протестующие.

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Теги: #Харьков#Кернес#Геннадий Трухановпогода в Харькове