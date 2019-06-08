Полицейский в Конотопе сбил ребенка: появилось видео с камер наблюдения

Утром в субботу, 8 июня, водителю объявили о подозрении.

Журналисты получили в свое распоряжение видео с камеры наблюдения магазина в Конотопе, который находится рядом с пешеходным переходом, где накануне полицейский на авто сбил 10-летнего мальчика Артема.

На кадрах, опубликованных ТСН, видно момент аварии, а также то, что за рулем был именно водитель начальника полиции.

Прохожие эвакуировали ребенка за считанные минуты после аварии, "скорую" не ждали. Для этого нашли широкую доску и на ней, как на носилках, понесли парня к больнице, расположенной неподалеку.

Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня. Полицейское авто сбило 10-летнего мальчика. Начальника местной полиции уже отстранили от работы. А водителя авто задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса – за рулем находился сержант полиции.

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Утром в субботу, 8 июня, водителю объявили о подозрении, а в воскресенье, 9 июня, в полтавском суде ему будут избирать меру пресечения. Делом сейчас занимается отдел ГБР Полтавы.

Относительно самого мальчика, он находится в реанимационном отделении ЦРБ и подключен к аппарату искусственного дыхания, получает всю необходимую помощь, однако его состояние крайне тяжелое.

По словам медиков, Артема транспортировать сейчас нельзя. Были вызваны областные специалисты, а также медики из Киева для консультаций. У мальчика повреждена голова, грудная клетка и брюшная полость.