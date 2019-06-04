На Ривненщине в результате ДТП с автоприцепом дорогу залило клеем ПВА (фото)

Спасатели сразу же смыли клей с автодороги с помощью водяного ствола.

В Ривненской области спасатели помогли смыть с автодороги клей, который разлился на трассу в результате ДТП.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в ровенской области, информация о происшествии на автодороге М-06 поступила спасателям в 03:38 4 июня.

По прибытию на место бойцы ГСЧС установили, что в результате ДТП перевернулся полуприцеп от Mercedes-Benz 413, который был заполнен клеем ПВА. Произошел разлив клея на дорогу.

Пострадавших в инциденте нет. Спасатели сразу же смыли клей с автодороги с помощью водяного ствола. Сотрудниками полиции примерно на 30 минут было ограничено движение транспорта.

К происшествию была привлечена одна единица техники ГСЧС и 5 спасателей. Причины возникновения ДТП устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате столкновения двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля пострадали 26 человек.